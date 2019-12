Plus beaunois que chablisien dans ce millésime visiblement de belle maturité, ce blanc sec de Vézelay séduit avant tout par la finesse de sa texture et l’expression pure d’un chardonnay qui fraie son chemin avec une liberté de ton et de mouvement d’une grande sincérité. Finesse et puissance s’associent ici pour le meilleur. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Vézelay Domaine de la Cadette « La Chatelaine » 2018, Valentin Montanet, Bourgogne, France (32,25 $ – 11094621)