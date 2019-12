Hautement fréquentable que ce sauvignon blanc ruisselant de sapidité et de légèreté assumée. Le profil se veut aérien et bien sec, alors que la trame florale et fruitée s’active autour d’une acidité qui ne manque pas de tonus. Bref, un vin qui ne dédaignerait pas les huîtres en raison d’une salinité fine et persistante. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Castel Firmian Sauvignon blanc 2018, Mezzacorona, Trentino, Italie (16,80 $ – 13910880)