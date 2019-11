Tourtières et ragoûts de boulettes, daube et autres rôtis de palette sont déjà dans le viseur d’une table des fêtes proposée à la famille élargie ? Laissez ce solide vin rouge issu de l’agriculture biologique concocté par Maria Sancho vous régaler plus encore par sa force de caractère, ses intentions fruitées soutenues et sa mâche inégalable. (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Aranleon Blés Crianza 2017, Espagne (14,55 $ — 10856427)