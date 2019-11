J’ai la nette impression que Roberto Mascarin se fait ici plaisir en nous proposant le type de vin même qu’il souhaiterait voir couler dans son verre plus souvent. Sans chichis ou cérémonial compliqué, que du fruit et du bon, que ce sangiovese bio au fruité de cerise filtrant entre les dents avec souplesse et sincérité. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Scabi 2018, San Valentino, Émilie-Romagne, Italie (18 $ – 11019831)