Le millésime 2017 accusait une largeur et une plénitude fruitée des plus exquises, avec deux années de cave, conférant à l’ensemble texture et moelleux. Ce 2018 m’a semblé plus riche, plus dense et substantiel encore, le tout parfaitement maîtrisé sur le plan du boisé. Un blanc sec toutefois peu acide, savoureux à souhait. (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ Beaujolais blanc 2018, Jean-Paul Brun, France (25,95 $ – 713495)