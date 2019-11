Impressionnant. Sans aucun doute, l’un des meilleurs du genre au pays. Mais si juvénile encore qu’il permet de rêver. Le fruité y est aromatique et consistant, épaulé par cette filiation intime avec le bois neuf du meilleur cru, qui le porte et l’élève. Une montée en bouche généreuse, mais élégante, fine et tonique. Signé Thomas Bachelder. Bravo ! (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Chardonnay Le Grand Clos 2017, Le Clos Jordanne, Péninsule du Niagara, Ontario, Canada (45,50 $ – 14222851)