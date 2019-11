Le goût amer des changements climatiques

Sablet Cuvée Clémence 2016, Domaine de Boissan, Côtes-du-Rhône Villages, France (23,15 $ – 712521) À moins de 25 $, l’impression d’être à la table des grands en savourant un mini châteauneuf-du-pape ! Des grenaches et syrahs pour part égales, mais surtout un ensemble aussi subtil qu’évocateur, tracé dans un volume fruité et épicé dont la finesse et la profondeur de textures étonnent pour un vin de ce prix. Hautement recommandable. (5+) ★★★ 1/2 ©

Passagem Douro Reserva, 2016, Douro, Portugal (28,85 $ – 12185698) Évidemment noir comme une nuit sans lune au-dessus du fleuve Douro, lui-même tracé à l’encre de chine au creux des terrasses de schistes. C’est dire la suite qui, elle, alterne le chaud et le froid, entre cassis et cacao amer, réglisse et épices nobles. Un rouge large et puissant, aux tanins riches et sphériques, porté tout de même par une fraîcheur motivée par un terroir à « haute teneur minérale ». À ce prix, beaucoup, beaucoup de vin. (10+) ★★★ 1/2 ©

Crozes-Hermitage 2017, Domaine Combier, Rhône, France (39,25 $ – 11154890) Cette cuvée a ses adeptes. Et une signature manifeste. On reconnaît Combier au premier coup de nez. La syrah se lèche ici avec son doigt, celui qui a plongé avec gourmandise dans le pot de confiture de cassis et de bleuet et qui en ressort maculé tant l’intensité colorante étonne et la texture de l’ensemble lui colle à la peau. Un rouge aux tanins gras, jouissif de gourmandise, très frais et d’une allonge ascensionnelle même si le vin n’en est qu’à ses balbutiements. Il en reste très peu, hélas ! (10+) ★★★ 1/2 ©