On a déjà causé de ce blanc sec ici même sans pour autant ralentir le débit de la conversation, car, une fois de plus, son fruité fait amplement jaser. Rien pour faire bondir un kangourou ou faire valser un grand requin blanc, mais tout de même un équilibre et une fraîcheur derrière l’ensemble, d’où se dégagent de beaux amers. Servir bien frais sur les sushis. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ The Grinder 2018, Chenin blanc, Afrique du Sud (12,40 $ – 13487372)