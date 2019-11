J’adore ce goût franc des vins de l’arrière-pays. Des vins honnêtes, souvent de grande franchise, généreux de cœur, d’une mâche qui donne à penser que la table n’a qu’à bien se tenir lorsque le vin est versé. Cette cuvée conforte et réconforte, par son épaisseur de tanins souples et fruités et sa fine touche boisée, délicatement fumée. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château Trolliet-Lafite 2011, Côtes de Bergerac, France (21,70 $ – 12233805)