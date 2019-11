Les premiers 2018 arrivent sur le marché avec un fruité soutenu, juteux et de belle densité. Un millésime qu’il faudra surveiller de près, du moins dans l’Hexagone. Ce « villages » met déjà en appétit en ciblant au plus près la soif, sans la contourner. De la fraîcheur à revendre et de la souplesse, pour un gamay gagnant. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Beaujolais-Villages Combe aux Jacques 2018, Louis Jadot, Bourgogne, France (17,25 $ – 365924)