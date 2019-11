Le chablis est hors de prix ? Cette option proposée par Céline et Frédéric Gueguen vous fera saliver d’aise ! Le chardonnay est ici allégé de son poids fruité par cette touche iodée et citronnée qui cesse de l’envelopper pour mieux le dynamiser, aiguisant au passage son acuité et sa haute palatabilité. Un régal ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Bourgogne Côtes Salines 2018, Domaine Gueguen, Bourgogne, France (18,75 $ – 13657571)