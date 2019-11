Avec la mouvance des changements climatiques, le pinot noir devient un sujet extrêmement délicat. Perd-il pour autant ici en délicatesse ? Disons qu’il s’habille avec étoffe, substance et richesse, corps et volume. Une bouteille de longue garde, intègre, d’une profondeur et d’une longueur enviables. (10+) ★★★ 1/2 © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Monticol Riserva 2016, Cantina Terlan, Alto Adige, Italie (42,50 $ – 14098184)