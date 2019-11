L’entre-deux saisons vous fout le bourdon et le gris du décor ne vous grise pas comme vous le souhaitez ? Laissez alors l’éclat lumineux et l’énergie exponentielle du beau riesling bio vous redonner les ailes du désir ! Dans sa version nette, claire et sans sucre, légère, florale et — n’ayons pas peur du mot — minérale. (5+) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ Riesling Réserve 2017, Fernand Engel, Alsace, France (19,90 $ – 10518591)