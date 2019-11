Alain Brumont, laboureur en son pays

Oveja Blanca 2016, Dry Muscat, Bodegas y Vinedos Fontana, Espagne (16,60 $ – 13802942) Le muscat à petits grains est un coquin. Certains diront un petit sacripant. Comment y résister ? Voilà la question qui en soulève une autre : avec quoi l’accompagner ? Cevice au lait de coco ? Crevettes sautées au curry ? Sauté de porc aux épices ? À peine une touche de sucre résiduel accompagne ici un fruité intègre, précis, d’un éclat incomparable. Pour le reste, savourez-le bien frais, sur des chips… au sel de mer et vinaigre ! (5) ★★ 1/2

Il Gotto di Gottifredo 2016, Daniele Campi, Toscane, Italie (18 $ – 1408339) Voilà un sangiovese prêt à boire et vendu à bon prix qui sera à la hauteur d’une pasta al ragù. Un rouge plutôt puissant, aux tanins frais, légèrement en relief en raison d’une pointe d’astringence et à la finale épicée. Un style un rien vieillot qui a son charme. (5) ★★ 1/2

Manciat-Poncet, Crémant de Bourgogne, Bourgogne, France (24,95 $ – 14209614) Voici un candidat qui saura se tenir à table, de l’apéritif jusqu’aux fromages, mais en excluant le dessert. Le fruité y est de belle densité derrière son chapelet de bulles incessant, sa vigueur heureuse et sa finale soutenue. Un mousseux de bon niveau. (5) ★★★

Campo del Guardiano Orvieto 2016, Palazzone, Ombrie, Italie (33 $ – 14210519) L’Orvieto, c’est comme le prosecco : on y retrouve du pire comme du meilleur. Surtout du pire, du moins dans ce qu’il m’a été permis de goûter. Or, cette cuvée de la maison Palazzone ennoblit cette appellation reconnue pour ses blancs légers, friands, mais aussi souvent maigres et dilués, en proposant ici un grand blanc sec de caractère, au fruité dense et soutenu, tout aussi complexe que rafraîchissant. Procanico (50 %) ainsi que le grechetto, le verdello, le drupeggio et la malvasia ajoutent à la vitalité et à une expression minérale fine en raison ici du terroir. À s’en enticher ! (5 +) ★★★ 1/2 ©

Pinot Noir 2016, Greywacke, Marlborough, Nouvelle-Zélande (45,75 $ – 12258826) Voilà un bon pinot noir qu’il faudra impérativement passer en carafe plusieurs heures pour en décontracter les fibres aromatiques et gustatives, mais l’attente en vaut la chandelle. La montée aromatique y est soutenue et précise, arborant des nuances végétales d’anis, de mûre et de torréfaction sur un palais enveloppé, puissant, mais aussi très frais, le tout lié par des tanins abondants mais souples, de belle longueur. N’y manque peut-être qu’un surcroît de profondeur, surtout à ce prix. (5 +) ★★★ 1/2