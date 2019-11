Quand on s’y penche d’un peu plus près, je veux dire quand l’on porte à l’orée du verre une narine fébrile, conquérante et attentive, on perçoit rapidement de la finesse, une qualité rare dans un vin proposé à ce prix. Ajoutez-y un fruité d’une clarté exemplaire, des notes sapides et salines qui tranchent, et voilà un blanc sec fort recommandable. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Chardonnay 2019 Limestone Hill, Estate De Wetshof, Afrique du Sud (15,90 $ — 12862564)