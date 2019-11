Voilà un rouge chaleureux, par son ampleur, sa sève finement liée, sa générosité fruitée, mais qui, paradoxalement, souffle le froid du sous-sol de schiste, créant du coup une heureuse contradiction. Mais aussi beaucoup d’harmonie en raison d’une texture au velouté soutenu et d’une part d’élégance et de fraîcheur non négligeable. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Sino Da Romaneira Tinto 2015, Douro, Portugal (19,90 $ — 12291319)