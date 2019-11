Cette malagousia, cépage unique et hautement original, nous revient en force avec le maître du genre derrière les pressurages. Avec une densité inhabituelle sur le plan du fruité, finement muscaté, et des saveurs, pleines, rondes et exotiques à vous taquiner ce curry aux crevettes joliment relevé. À découvrir, si ce n’est déjà fait ! (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Malagousia 2018, Gerovassiliou, Macédoine, Grèce (26,55 $ — 11901120)