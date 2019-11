À regarder Philippe sur l’étiquette, j’ai l’impression de voir Jean-Philippe Tastet qui me demande d’aller prendre un pot. Invraisemblable de connivence ! Cela étant, cette sélection signée Christian Bégin est fort pertinente. Le fruité y est net et offre des textures sur un ensemble juteux, peu acide mais de bel équilibre. Alors, bien frais, ce pot, on le prend ? (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Curieux Vino Le Blanc de Philippe Chenin Blanc 2017, Loire, France (16,85 $ — 14097536)