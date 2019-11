On aurait tort de bouder les mousseux à base de chenin blanc. C’est que monsieur a de solides assises en matière d’acidité et d’amertume, sans compter ce fruité de caractère qui lui donne illico une personnalité de premier plan. Ce sec de Xavier Weisskopf s’affirme avec vigueur, tenue et intégrité. Excellente mise en bouche, avant la suite ! (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Le Rocher des Violettes 2015, pétillant originel, Montlouis-sur-Loire, Loire, France (32,25 $ — 13920009)