Il y avait tour à tour des calmars frits, un bar rayé et, oui, une tartiflette dégoulinant sans gène aucune son reblochon crémeux et cet Alchymiste pour arroser le tout. Accords parfaits ! Non seulement c’est sec, léger et tonique, mais l’assemblage de quatre cépages indigènes qui le compose est d’une étonnante originalité. Miam ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Alchymiste 2018, Sclavos-Zisimatos, Céphalonie, Grèce (18,50 $ — 13503766)