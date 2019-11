Énigmatique Jura

De Cape Town, vous pointez au nord-est à l’intérieur des terres, où une série de coteaux portent un vignoble qui, encore récemment, ne faisait pas grand bruit à l’international. Si à tout hasard vous passez dans le coin (bon, ce n’est pas tout à fait un aller-retour au dépanneur, j’en conviens !), il faudra passer par Riebeek-Kasteel, où se tient en novembre de chaque année un festival pas piqué des hannetons.

Les Sadie, Lammershoek, Meerhof, Annex Kloof et autres Boekenhoutskloof (et sa fameuse cuvée syrah Porseleinberg 2016 – 86,75 $ – 13141339 – (10+) ★★★★ ©) y présentent des chenins, des mourvèdres et des syrahs de premier ordre, sur granits et schistes. Chris et Andrea Mullineux font partie de cette génération qui, depuis 2010, participe à une petite révolution, dont on commence à peine à mesurer les effets sur le terrain. Dans un contexte, faut-il le souligner, où trois millésimes de sécheresse consécutifs (2016, 2017 et 2018) donnent du fil à retordre aux vignerons. Et aussi à la syrah, particulièrement sensible au manque d’hygrométrie. Quelques vins de la maison sont actuellement disponibles, en quantités très limitées cependant. Quelques notes…

Chenin Blanc 2018, Kloof Street (22,20 $ – 12889409). Une moyenne d’âge de 40 ans pour un jus qui ne manque pas de densité, tout en étant peu acide toutefois. Rondeur et finale épicée. (5) ★★★

Old Vines White 2018 (41,70 $ en I. P. info@rezin.com). On monte d’un gros cran avec un chenin sec de grande pureté, substantiel mais aussi d’une sapidité et d’une puissance qui allongent la finale. On se rapproche de l’esprit ligérien, seulement en plus généreux, avec ce terroir derrière qui se « goûte ». (5+) ★★★ 1/2 ©

Chenin Blanc Western Cape Granite 2018 (95 $ – 13134921). Le cépage courbe l’échine pour mieux sublimer les sols granitiques qui irriguent froidement son fruité pour mieux lui substituer une veine minérale précise, tonique et particulièrement électrisante. On passe ici à un niveau supérieur ! Le fruité de pêche confite y est profond et l’ensemble puissant, riche mais encore une fois d’une exemplaire vitalité. Un monument d’originalité, surtout, une facette encore inconnue (du moins pour moi) de grand chenin blanc. (10+) ★★★★ 1/2 ©

Syrah 2016 (46 $ – 13826400). Les trois syrahs dégustées présentent toutes une certaine forme d’austérité, tel un secret qui peine à se libérer des assises minérales qui portent leurs souffles respectifs. Celle-ci se livre tout de même avec charme, ampleur et relief sur une bouche musculeuse mais fine, fraîche et parfaitement cadrée sur le plan des tanins. (5+) ★★★ 1/2 ©

Syrah Western Cape Granite 2016 (145 $ – 13134930). La plus secrète des trois, d’une exquise pureté de fruit, au relief tannique très fin, exaltant longuement en bouche, sans le moindre petit creux une fraîcheur de premier ordre. À l’image de la cuvée La Turque de la maison Guigal, à titre de référence seulement. (10+) ★★★★ ©

Syrah Western Cape Schist 2016 (140 $ – 13134948). Visiblement, cette syrah sur schiste chante haut et chante bien, sur plusieurs octaves. Elle semble plus dégagée, aérienne et dotée d’un charme fou en raison de parfums exquis et d’une bouche élégante, serrant doucement mais fermement la finale. Une syrah révélatrice de ses origines, comme ses consoeurs d’ailleurs. (10+) ★★★★ 1/2 ©