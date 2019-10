Les arbres se déshabillent, les soirées sont plus fraîches et les fumets en cuisine se font plus insistants. Le réconfort est à portée de carafe, avec ici un sangiovese bouleversant d’équilibre assumé. Mûr, discret, mais élégant et déjà passablement fondu, le voilà d’attaque pour ne faire qu’une bouchée du braisé, lui assurant un accompagnement de rêve. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Rosso di Montalcino 2016, Casanova di Neri, Toscane, Italie (30,25 $ – 10335226)