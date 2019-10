Répétez 10 fois le mot « Boekenhoutskloof » après avoir égrené autant de fois « papier-panier-piano » et vous aurez passé le test de la volubilité, de la digestibilité et de la palatabilité ! Car cette syrah (cofermentée avec mourvèdre et viognier) croque les mots au passage avec souplesse, puissance et une jolie fraîcheur d’ensemble. Régalant ! (5)

