Nicolas Grosbois et Philippe Mesnier se font plaisir ici avec cet apport de sémillon, de mauzac et len de l’el en provenance du Sud-Ouest pour mieux les relancer en bouteille sous forme de « pet nat », un pétillant naturel né d’une fermentation naturelle spontanée, légère, très peu dosée, délicate, vivante et jubilatoire. Dépêchez-vous, car il y a des amateurs ! (5)

