Je vous proposerai en novembre prochain quelques grands champagnes d’exception pour ces festivités qui approchent (et oui !), mais en attendant… Non pas que cet assemblage chardonnay et pinot noir ne le soit pas (d’exception), mais voilà ce que j’aime : une signature qui fusionne l’humain et le terroir, avec un éclat minéral unique. Top ! (5+) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Champagne Chartogne-Taillet Cuvée Sainte-Anne, Champagne, France (55,50 $ – 12748673)