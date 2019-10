Dans l’arrière-pays catalan, entre vents, azurs et terroirs, d’irréductibles bienfaiteurs d’une humanité qui a tant besoin que l’on s’occupe d’elle, d’augustes carignans distillent une sève d’antan dans ses bois devenus sages. Une sève très légèrement volatile qui avive parfums et saveurs sur une trame fine, vivante et épicée. Merci les Ribière ! (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Carignan 2016, Domaine Ferrer Ribière, IGP Côtes Catalanes, France (22,95 $ — 12212182)