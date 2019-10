Prenez ce chardonnay. Du fruit, de la sève, du « fond » à ne plus savoir quoi en faire tant ça contente et vous dépasse. C’est le millésime 2018 qui veut ça. Dans la même optique, mais en chenin blanc cette fois ? Cet Épaulé Jeté Vouvray 2018 (31 $– 12100279 – (5+) êêê 1/2) à la fois dense et texturé, enviable de générosité. (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ Bourgogne 2018 « La Soeur Cadette », Valentin Montanet, Bourgogne, France (25,40 $ — 11460660)