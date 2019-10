On imagine très bien ces vendangeurs ployés sous un soleil lourd qui, en fin de vendange, sentent cette soif perler à la commissure des lèvres. On imagine aussi leur bonheur tout simple de boire un verre bien frais de cet albarino bien sec. Faites comme eux : vivez la vivacité de ce blanc à la fois citronné et floral. Redoutable à l’apéro. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Serra da Estrela 2018, Albarino, Rias Baixas, Espagne (15,60 $ — 13566652)