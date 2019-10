Je ne vous raconterai pas d’histoire : des rouges comme ça font l’honneur du « nouveau » Languedoc, un Languedoc qui ne cesse de démontrer, sous le doigté d’une nouvelle génération, son immense potentiel. De la belle syrah ici (+ grenache et carignan) qui décolle et survole un palais libre de toutes contraintes avec fraîcheur et sincérité. (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château Coupe Roses Les Plots 2017, Minervois, Languedoc, France (20,70 $ — 00914275)