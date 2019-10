Le voyage dans son verre de vin en vaut la chandelle, car il y a ici tous ces parfums d’Espagne réunis, à la fois riches, envoûtants et exotiques, comme si l’on se frayait un chemin entre barriques et foudres dans les chais sombres d’une cave riojanaise. Une affaire de textures encore une fois, sur fond d’épices et d’écorce d’orange. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Vina Eguia Reserva 2014, Rioja, Espagne (19,25 $ — 12189517)