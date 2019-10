Mort aux pesticides!

Non seulement le pinot noir demeure l’un des plus capricieux cépages à avoir foulé le sol, pour ne pas dire à s’y être enraciné, mais il commande, en bouteille, un prix toujours au-dessus de la moyenne. Huit vins dégustés ici pour une moyenne par bouteille de 45,45 $. Est-ce mérité ? Selon la moyenne des notes attribuées par les participants qui les dégustaient à l’aveugle, la réponse semble affirmative. Les grands gagnants ? Pas nécessairement les plus chers ! Regardons-y de plus près.

Château D’Arlay 2010, Côtes du Jura, Jura, France (40 $ — 14032097) : Cet historique domaine jurassien propose ici un pinot noir qui, après huit ans de bouteille, a épuisé ses dernières cartouches, comme si la magie fruitée s’était dissipée pour laisser place à un profil tertiaire où des tanins secs rapetissent le palais en le dotant d’une pointe d’astringence. Dommage, oui, car le nez détaillé en valait la chandelle. Trop cher (5) ★★ 1 / 2. Moyenne du groupe : ★★★

Pinot noir Classic 2017, Malat, Niederösterreich, Autriche (25,55 $ — 13616710) : Voilà un pinot noir bien habillé, simplement certes, mais avec ce matelassé de tanins fruités à vous gonfler le palais de bonheur. Un bio intègre et bien nourri, d’un équilibre impeccable, mais aussi au charme indéniable. À découvrir ! (5) ★★★ ©. Moyenne du groupe : ★★★ (et quelques ★★★ 1 / 2)

Yering Station Village 2015, Yara Glen, Victoria, Australie (24,95 $ — 13944414) : J’ai souvenir de pinots noirs aux réminiscences bourguignonnes des plus réalistes lors d’une visite dans cette Yara Valley du bout du monde il y a plus de 20 ans de cela. Il y a visiblement ici une adéquation parfaite des éléments cépage-terroir-climat. Seul hic, les meilleurs vins de la région ne sont pas offerts chez nous. Où sont d’ailleurs ces tops cuvées australiennes alors que ce pays continent brille plus que jamais sur le plan qualitatif ? Sans casser trois pattes à un canard, cette cuvée vaut le détour par la subtilité de ses flaveurs, sa souplesse et son caractère franc de pinot. À découvrir ! (5) ★★★ ©. Moyenne du groupe : ★★★ 1 / 2

Vignoble des 2 Lunes 2015, Lune Noire, Amélie & Cécile Buecher, Alsace (28,95 $ — 13984601) : Déjà présenté dans le cadre de cette chronique, ce bio enchante encore une fois par sa sincérité fruitée, le moelleux de ses tanins ainsi que par le charme indéniable qu’il offre à qui sait s’en régaler. Un bijou de délicatesse, presque une huile essentielle de pinot noir tant la fragilité aromatique fait son chemin avec agilité et réalisme en bouche. Exquis, tout simplement. (5 +) ★★★ 1 / 2 ©. Moyenne du groupe : ★★★ 1 / 2 (voire ★★★★)

Givry 1er Cru Clos Salomon 2016, Ludovic du Gardin, Côte chalonnaise, Bourgogne, France (51,25 $ — 12212123) : J’ai toujours pensé que, quelle que soit la réputation ou la qualité intrinsèque d’un vin, il était inutile d’abouler plus de 50 $ pour une bouteille. Même pour un romanée-conti. Hélas, la rareté étant trop souvent le corollaire de l’offre et de la demande, les prix s’emballent et n’ont plus aucun rapport avec la réalité du terrain. En ce sens, ce givry est une affaire. Une délicieuse affaire, qui plus est. Une cuvée déjà émancipée, multipiste et complexe, offrant une bouche de belle densité tout en préservant une élégance, une finesse, une profondeur dignes des grands terroirs. Faites-vous plaisir pendant qu’il en reste ! (10 +) ★★★★ © Moyenne du groupe : ★★★★

Aloxe-Corton 2016, Louis Jadot, Bourgogne, France (74,25 $ — 13886218) : Les deux bouteilles semblaient en dormance lors de la dégustation. Une espèce de sommeil en apnée, suggérant, au nez comme en bouche, un boisé présent, mais dissimulant tout de même ce fruité de pinot que l’on devinait bien mûr derrière. Un rouge plein de vitalité, de corps moyen, aux nuances de zeste d’orange et d’épices. L’attendre. (5 +) ★★★ (?) ©. Moyenne du groupe : ★★★

Gevrey Chambertin « Mes Favorites » 2017, Jean-Luc et Éric Burguet, Bourgogne, France (83 $ — 11844971) : Jean-Luc et Éric ont repris l’affaire familiale en mettant visiblement à profit l’exigence de leur père, Alain, pour les choses bien faites. Et c’est drôlement bien livrer ici ! Une cuvée du niveau d’un premier cru où de vieilles vignes (plus de 70 ans) issues d’une trentaine de parcelles affichent des fruits non seulement d’une glorieuse maturité, mais aussi d’une précision exemplaire. Derrière la robe profonde et juvénile, des arômes denses et très purs de pinot qui valsent et valsent encore, avec cette sève friande, mais aussi sérieuse, qui n’en finit plus. Pas donné mais une rencontre au sommet avec le prince ! (10 +) ★★★★ © Moyenne du groupe : ★★★★ (avec quelques ★★★★ 1 / 2)

Pinot Noir 2015, Twill Cellars, Willamette Valley, Oregon, États-Unis (35,50 $ — 13913052) : Parler de pinot noir en oubliant l’Oregon relèverait à coup sûr de crime de lèse-majesté. Il se passe assurément quelque chose là-bas, dans ce coin de pays aux nuits fraîches et aux journées bien ventilées, aux expositions et aux altitudes variées. Si la cuvée syrah de la maison est top, celle-ci intrigue par sa finesse, son détail et ce caractère, disons, minéral, si je puis employer le mot. Harmonieux et de belle longueur. (5 +) ★★★ 1 / 2. Moyenne du groupe : ★★★ 1 / 2