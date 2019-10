Si le zinfandel apparaîtra pour certains comme un rocker écoutant à tue-tête Whole Lotta Love, de Led Zeppelin, celui de Peter Franus vous bercera façon Bruce Springsteen avec cette énergie puissante et enveloppée, dont la portée tannique des notes assure le rythme, à la fois fouillée, chaleureuse et profonde. (10 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Zinfandel 2015, Brandlin Vineyard, Peter Franus, Napa Valley-Mount Veeder, États-Unis