Alors que je servais ce vin à l’aveugle à quelques fins palais en compagnie d’échantillons à plus de 25 $, plusieurs ont vécu une leçon d’humilité ! Car, avouons-le, sans être ni trop large ni profond, ce cabernet convainc haut la main. Le fruité y est net et bien cadré, les tanins abondants et bien mûrs, et l’ensemble, structuré, est également de première fraîcheur. (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Excelsior Cabernet Sauvignon 2017, Robertson, Afrique du Sud (11,65 $ — 13829061)