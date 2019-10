On pourra toujours inscrire ce que l’on voudra sur l’étiquette — bio, biodynamique, nature, pas levuré, ni filtré, ni vendangé à la machine ou, encore, élaboré avec des raisins —, reste qu’un simple coup de nez suffit. Ce gamay donne simplement du bonheur ! C’est net et aérien, tendre et accompli, délicat et bien nourri, sensible et inspirant. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Château de Javernand « Indigène » 2017, Chiroubles, Beaujolais, France (23 $ — 14128451)