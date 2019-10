Le cépage chardonnay transcende une fois de plus son aspect variétal, comme s’il « digérait » au passage ce terroir unique pour lui substituer cette seconde nature chablisienne reconnaissable entre toutes. Sous le doigté de Patrick Piuze, ce blanc sec et léger respire et porte la subtilité minérale à un autre niveau. Finesse, longueur et distinction. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★★ 1/2 Terroirs de Chablis 2018, Patrick Piuze, Bourgogne, France (38,50 $ — 11180334)