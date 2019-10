Je vous propose deux blancs de Touraine dans le même millésime et au même prix. Celui cité plus haut, aromatique et délicat, presque fragile sous sa tension fine, d’une allonge fort appréciable (5) HHH et ce Domaine de Lévêque 2018 (17,25 $ — 12207009), net et bien vivant, plus riche aussi en raison de sa touche de sauvignon gris. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Sauvignon 2018, Domaine Jacky Marteau, Loire, France (17 $ — 12891605)