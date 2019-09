Ce sangiovese évoque une nature morte par son aspect immuable, classique et hors du temps, tout en suggérant, paradoxalement, une nature en liesse et des plus vivantes ! Derrière la robe juvénile soutenue, des arômes de fruits frais mûrs, mais modulés en discrétion, et une bouche de corps moyen, pourvue de savoureux tanins. La carafe s’impose ici. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Montesecondo 2017, Toscane, Italie (24,45 $ — 13897574)