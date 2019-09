Un beau dollar de moins que la version 2016, commentée ici même en mai 2018, et toujours ce sincère étonnement devant ce blanc sec bio où le xarel-lo dispute au riesling, « gewurz » et viognier un profil dont le charme opère une fois de plus. Saveurs nettes, de belle densité, à la fois suaves, fraîches et expressives. Servir bien frais sur les petites fritures. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Tuvi (or not to be) 2018, Sumarroca, Penedès, Espagne (15,35 $ — 13574687)