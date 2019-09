Ces vins doux qui ont la vie dure

À celles et à ceux qui souhaiteraient faire de belles rencontres, avec le vin bien sûr, mais aussi avec des êtres humains qui veulent en débattre, voici la programmation pour le mois d’octobre de Studio Vin. Le tout est animé par votre chroniqueur vin. Infos et réservations au www.studio-vin.com.

Lundi 7 — Vin du Québec

Le point sur la situation de la viticulture et sur son avenir chez nous au moment où la vendange 2019 s’amorce dans la Belle Province… et où les vins n’ont jamais été aussi bons !

Mercredi 9 — ABC de la dégustation

L’atelier vise à saisir les codes tout simples de la dégustation avec des mots clairs, simples, précis et intelligibles par tous les professionnels du milieu du vin. Une occasion de s’impliquer pour mieux saisir ses propres seuils de perception.

Lundi 14 – Amis du vin du Devoir : le Jura énigmatique

La région jurassienne cultive sa part de mystère avec des vins qui semblent échapper, en raison de leur personnalité singulière, à l’idée contemporaine de vin usiné pour le plaisir immédiat. Découverte, entre autres, du savagnin et du ploussard.

Mercredi 16 — Cépages singuliers

Parmi plus de 10 000 cépages connus et inconnus dont on a dégusté ou non le vin qu’ils enrichissent au passage, certains sortent du lot en raison de leur profonde originalité. Permettez que je vous en présente quelques-uns.

Lundi 21 – Belle rencontre vigneron réZin : avec Marc-André Roy, Domaine Roy, Oregon

Jeune domaine de la Willamette Valley (1er millésime en 2015), la maison se tourne rapidement vers l’agriculture agrobiologique sur ses deux vignobles (Iron Filbert et Quartz Acorn) pour ses chardonnays et pinot noir. Déjà une référence. Six vins servis, dont le chardonnay Incline et cinq pinots noirs, dont Petite Incline, Iron Filbert et Quartz Acorn.

Mercredi 23 – Belle rencontre vigneron réZin : avec Alessandra Bera, Bera & Figli, Piémont

C’est dans les années 1970 seulement que cette maison familiale centenaire met en bouteille ses vins issus de l’agriculture biologique. Des vins à la fois retenus et expansifs, précis et de hautes envolées aromatiques, dont ce moscato d’Asti, perle de la maison. Au programme : en rouge, Dolcetto Bricco della Serra, barbera d’Asti Le Verrane, barbera d’Asti Ronco Malo ; et en blanc, Arcese Bianco (assemblage pointu d’arneis, de cortese, de sauvignon blanc, de favorita et de vermentino), en plus d’un brillant moscato d’Asti perlant et d’un autre, bien sec celui-là : Bianchdudui du millésime 2000. Bref, jamais vous n’aurez dégusté le Piémont avec autant de sensibilité résumée.

Lundi 28 — Amis du vin du Devoir : variation sur le thème du grenache

Le fameux garnacha espagnol offre de formidables variations selon les cieux et lieux qui l’ont vu naître. Priorat, Languedoc, Rhône, États-Unis, etc. : de belles rencontres en perspective.

Mardi 29 – Belle rencontre vigneron réZin : avec Bill Easton, Sierra Foothills, Californie (417 $)

Cette maison fondée en 1986 par Bill Easton et Jane O’Riordan est toujours demeurée artisanale, avec une production par petits lots variant entre 100 et 400 caisses à partir d’une variété de cépages rhodaniens, mais aussi de zinfandel issu de terroirs très variés. Des vins de caractère dotés de belles vivacités d’ensemble.

Mercredi 30 – Belle rencontre vigneron réZin : avec Tania Carême, Vouvray / Swartland

Le chenin blanc du côté de Vouvray, façon « sec » et façon « bulles » et une incursion du côté de l’Afrique du Sud, où les Carême vinifient une autre version du chenin blanc ainsi qu’un assemblage syrah cinsault. Des bios éclatants de vérité.