Attention gourmandes et gourmands, car l’appétence vient ici en buvant, et le bonheur en récidivant ! Pour tout dire, ce vin est simplement glorieux d’expression, avec ce lyrisme de nez comme de bouche porté par une matière fruitée bien sucrée et serrée derrière des tanins mûrs et bien frais qui en structurent et en lissent longuement la finale. Top ! © (10+) Explication des cotes

Le canon ★★★★ Gigondas 2017 les Pimpignoles, Les Vins de Vienne, Rhône, France (37 $ — 13211878)