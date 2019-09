J’avoue que ce pinot noir à la robe jeune et particulièrement soutenue m’a laissé un brin dubitatif quant au caractère variétal (levures PDM ?). Cela étant, ce « nature » (zéro sulfite) charme par son fruité dense et soutenu de cerise noire, la qualité de ses tanins et sa fraîcheur d’ensemble. Cela demeure simple, mais régalant ! (5) © Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Pinot noir 2018, Badger Mountain, Oregon, États-Unis (21,20 $ — 13907584)