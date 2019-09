Oui, un autre pinot noir ! Pourquoi décliner d’ailleurs cette invitation à fouler le tapis rouge cramoisi de tanins tendres et fleuris où le fruit sans cesse décline sa plus édifiante maturité ? La maison nous gâte ici avec ce flacon vendu à moins de 20 $. L’esprit du noble noirien y est, élevé avec doigté et intelligence. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Pinot Nero 2017, Maculan, Breganze, Italie (19,70 $ — 11580987)