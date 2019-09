Syrah et grenache unissent leur destin et se lovent ici comme si elles célébraient un mariage fruité haut en couleur et en textures fondues. Une union si naturelle et généreuse que l’on respire au passage ce paysage de cailloux chauffés et de garrigue odoriférante, le tout « enrobé » de la chaleur princière du soleil local. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Hommage 2017, Gabriel Meffre, Côtes-du-rhône, Rhône, France (14 $ — 14012070)