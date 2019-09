Bacchus et Dionysos réunis s’en donnent sûrement à cœur joie et à tombeau ouvert en savourant ce moment exquis de pinot noir dont l’essence même demeure leur carburant le plus précieux. Il y a de la couleur, un nez bien droit de pinot, mais aussi une espèce de « contraction » de sève qui ajoute à la fougue et au dynamisme. Superbe ! (5 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2016 « Petite Vigne », Pierre Naigeon, Bourgogne, France (30 $ — 13983464)