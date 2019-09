La contre-étiquette mentionne « Grenache fin de Darmos », qui plus est participant d’une approche biodynamique. Ce qui distille déjà un contexte et propose une direction. Celle d’un rouge épuré dont on ne retient que l’essentiel, grain de fruit nourri à même un vortex de vie. C’est parfumé, bien frais, d’un relief captivant. (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Altaroses 2017, Joan D’Anguera, Montsant, Espagne (24,50 $ – 12575223)