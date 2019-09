Ce blanc sec fait partie de la gamme proposée par les vignerons de François Chartier. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles, mais ouvrir grand vos sens, car c’est diablement bon ! Un macabeo au profil ample et aromatique, précis et de belle densité, jouant la gamme d’amers avec rondeur, vivacité et longueur. À découvrir, rapidement ! (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Microcosmico 2017, Bodegas Frontonio, I.G.P. Valdejalon, Espagne (22,75 $ – 14083409)