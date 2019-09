Ni blanc ni tranquille, mais plutôt rosé et émoustillant : voilà ce que nous livre, sans doute avec une émotion à peine contenue, Camilla Rossi Chauvenet avec ce bio bien sec qui respire bon la liberté et les fruits rouges si habilement accompagnés. L’idée est festive et contagieuse, car le vin est bon, séduisant même. À décapsuler le plus souvent possible ! (5) Explication des cotes

Le rosé ★★★ 1/2 Zurlie, Massimago, Vénétie, Italie (16 $ les 500 ml – 14141015)