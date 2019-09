Vous ne m’en voudrez pas du « trente » sous dépassant légèrement la barre des 16 $: ce rouge sincère où domine glorieusement la syrah en vaut la chandelle. Plus que ça : tous les chandeliers de Versailles réunis ! C’est coloré et profond, d’une acuité fruitée perceptible et d’une bouche serrante, fraîche, pénétrante, de belle longueur. Très bon ! (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★★ Les sentiers de Bagatelle 2017, Donnadieu, Saint-Chinian, Languedoc, France (16,25 $ – 642652)