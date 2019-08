L’acuité fine des vins autrichiens

Zweigelt Heideboden 2017, Pittnauer, Burgendland, Autriche (22 $ — 12677115) Vous dire que l’on s’entiche ici sans demander son reste est un euphémisme : ce rouge bio sec, léger, coulant et revigorant fait partie de la grande et sympathique famille des vins d’une palatabilité des plus glorieuses. Il y a du mouvement, de la souplesse et des tonalités fruitées à rendre jaloux un commerçant en fruits et légumes. P.a.l.a.t.a.b.i.l.i.t.é., répétez après moi ! (5) ★★★ ©

Kloof Street 2018, Chenin Blanc, C. & A. Mullineux, Afrique du Sud (22,20 $ — 128899409) C’est dans le volume, la densité, la vinosité et non la verticalité que se déploie ce blanc sec tout en conservant, en filigrane, cette tension particulière née de beaux amers. Il y a là force et mouvement, calme et sérénité. (5) ★★ 1/2

Fleurie Le Pré Roi 2016, Château de Poncié, Beaujolais, France (25,25 $ — 13553974) Ce gamay aurait pu naître dans un autre siècle, là où les hommes étaient courtisans et les femmes, prêtes à céder à la courtoisie des hommes. Un romantisme s’en dégage, mélange d’attente, d’élégance, de désirs discrets. Un rouge souple et harmonieux, aux parfums retenus et à la texture lisse, fraîche et de belle longueur. Un Fleurie ami de la volaille canaille. (5) ★★★ ©

Cape Barren Native Goose GSM 2016, McLarenVale, Australie (22,50 $ — 13699092) Le trio grenache-syrah-mourvèdre se relance avec une rare éloquence et une parfaite cohérence ici sur un ensemble certes puissant et de belle richesse, mais aussi avec cette conviction de ne jamais écraser ni plomber le palais. C’est ample et parfumé, fondu et pourvu d’une sève fine, longue et précise. Servir à peine rafraîchi sur quelques viandes fumées de votre choix. (5 +) ★★★ ©