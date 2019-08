Tous les fruits rouges de l’été se font ici complices de fleurs déjà fanées, mais glorieuses d’avoir laissé dans leur sillage d’ultimes moments de douces rêveries. Ce rouge en est le théâtre aromatique des plus accomplis, glissant au palais avec souplesse et fluidité, fraîcheur et textures de premier choix. Le risotto aux champignons des bois le séduira. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Valpolicella Superiore Ventale 2015, Santi, Vénétie, Italie (24 $ — 13942902)